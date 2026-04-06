«Газпром-медиа» продал Москве комплекс «Телебазис»

Москва выкупила у холдинга «Газпром-медиа» компанию «Телебазис», которой принадлежала часть корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна. Эта часть исторически входила в границы Киностудии Горького. Единственным акционером АО «Телебазис» стала Киностудия Горького. Сделка была денежной, ее сумма не раскрывается. Об этом «Ведомостям» рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

К Киностудии Горького перешло 5,6 тыс. кв. м площадей корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна. Там расположены съемочный павильон размером свыше 400 кв. м, четыре студии звукозаписи и озвучивания, два просмотровых зала. Вместе со зданием киностудия получила его резидентов, в числе которых студия звукозаписи FlySound.

Киностудия продала «Телебазис» холдингу «Газпром-медиа» в 1994 году. Выкуп актива позволил восстановить исторические границы киностудии. Сама она в 2023 году перешла в собственность Москвы, а с 2024 года началась масштабная трансформация студии.

«Газпром-медиа» продал актив, т. к. тот не приносил операционного дохода, требовал постоянных эксплуатационных расходов и не вписывался в инвестиционную повестку компании. В 2025 году выручка АО «Телебазис» составила 76,4 млн руб., чистый убыток — 4,1 млн руб.

Холдинг «Газпром-медиа» направит деньги от продажи «Телебазиса» на развитие цифровых платформ, создание оригинального контента и другие проекты, влияющие на рост ключевых показателей холдинга и его конкурентоспособность, пишет ТАСС.