Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.04.2026 в 15:10

«Газпром-медиа» продал Москве комплекс «Телебазис»

Холдинг направит деньги на развитие контента

Москва выкупила у холдинга «Газпром-медиа» компанию «Телебазис», которой принадлежала часть корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна. Эта часть исторически входила в границы Киностудии Горького. Единственным акционером АО «Телебазис» стала Киностудия Горького. Сделка была денежной, ее сумма не раскрывается. Об этом «Ведомостям» рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

К Киностудии Горького перешло 5,6 тыс. кв. м площадей корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна. Там расположены съемочный павильон размером свыше 400 кв. м, четыре студии звукозаписи и озвучивания, два просмотровых зала. Вместе со зданием киностудия получила его резидентов, в числе которых студия звукозаписи FlySound.

Киностудия продала «Телебазис» холдингу «Газпром-медиа» в 1994 году. Выкуп актива позволил восстановить исторические границы киностудии. Сама она в 2023 году перешла в собственность Москвы, а с 2024 года началась масштабная трансформация студии.

«Газпром-медиа» продал актив, т. к. тот не приносил операционного дохода, требовал постоянных эксплуатационных расходов и не вписывался в инвестиционную повестку компании. В 2025 году выручка АО «Телебазис» составила 76,4 млн руб., чистый убыток — 4,1 млн руб.

Холдинг «Газпром-медиа» направит деньги от продажи «Телебазиса» на развитие цифровых платформ, создание оригинального контента и другие проекты, влияющие на рост ключевых показателей холдинга и его конкурентоспособность, пишет ТАСС.

Газпром-Медиа Сделка Телебазис
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.