Глава «Газпром-Медиа» договорился о партнёрстве с представителями медиаиндустрии ОАЭ

В Дубае состоялась встреча генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова с председателем управления СМИ правительства ОАЭ, генеральным директором управления общественной дипломатии, генеральным директором исполнительного аппарата Саидом Мохаммадом аль-Этером аль-Дханхани, в рамках которой обсуждалось сотрудничество холдинга с представителями арабской медиаиндустрии. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе холдинга.

Стороны договорились о партнёрстве, включающем обмен опытом и экспертизой, а также использование инфраструктуры ОАЭ в создании совместных проектов.

Также генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и старший вице-президент компаний Dubai Media City, Dubai Studio City и Dubai Production City Маджед Аль Сувайди подписали меморандум, в котором закрепили намерения о формировании стратегического партнёрства в сфере медиа.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»: Считаю крайне важным продуктивный диалог с нашими друзьями и коллегами из ОАЭ. Уверен, что общие традиционные ценности, общие цели и взаимопонимание являются залогом успеха наших общих начинаний.

В составе делегации со стороны «Газпром-Медиа Холдинга» в переговорах участвовали: заместители генерального директора ГПМ РТВ Борис Ханчалян и Марина Разумова, а также генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

В сентябре стало известно, что «Газпром-медиа холдинг» ведёт переговоры о продаже собственного киносериального контента Таиланду. За последние полтора года более 70% международных продаж холдинга пришлись на азиатские страны, говорила замгендиректора компании Юлия Голубева.