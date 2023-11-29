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29.11.2023 в 15:22

Глава «Газпром-Медиа» договорился о партнёрстве с представителями медиаиндустрии ОАЭ

В рамках сотрудничества стороны в том числе планируют создавать совместные проекты

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В Дубае состоялась встреча генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова с председателем управления СМИ правительства ОАЭ, генеральным директором управления общественной дипломатии, генеральным директором исполнительного аппарата Саидом Мохаммадом аль-Этером аль-Дханхани, в рамках которой обсуждалось сотрудничество холдинга с представителями арабской медиаиндустрии. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе холдинга.

Стороны договорились о партнёрстве, включающем обмен опытом и экспертизой, а также использование инфраструктуры ОАЭ в создании совместных проектов.

Также генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и старший вице-президент компаний Dubai Media City, Dubai Studio City и Dubai Production City Маджед Аль Сувайди подписали меморандум, в котором закрепили намерения о формировании стратегического партнёрства в сфере медиа.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»:

Считаю крайне важным продуктивный диалог с нашими друзьями и коллегами из ОАЭ. Уверен, что общие традиционные ценности, общие цели и взаимопонимание являются залогом успеха наших общих начинаний.

В составе делегации со стороны «Газпром-Медиа Холдинга» в переговорах участвовали: заместители генерального директора ГПМ РТВ Борис Ханчалян и Марина Разумова, а также генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

В сентябре стало известно, что «Газпром-медиа холдинг» ведёт переговоры о продаже собственного киносериального контента Таиланду. За последние полтора года более 70% международных продаж холдинга пришлись на азиатские страны, говорила замгендиректора компании Юлия Голубева.

Соглашение Александр Жаров «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина Борис Ханчалян
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