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01.11.2022 в 06:50

Gap продолжает поставки в Россию несмотря на объявленный уход

В компании объяснили это обязательствами перед франчайзи

Gap, производитель одежды из США, продолжает поставки товара в Россию, несмотря на решение приостановить продажи в стране. Ритейлер объяснил это обязательствами перед торговыми партнёрами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В марте 2022 года ритейлер заявил о прекращении работы в России из-за спецоперации на Украине. Однако, с 11 марта по 16 июля продолжались активные поставки. Партнёр компании в Москве получил 1585 партий одежды. Их стоимость составила порядка $5,2 млн.

В Gap сообщили, что поставки продолжались в рамках соглашений, которые были заключены ещё до того, как компания приняла решение об уходе с российского рынка. «Партнёр по франчайзингу получил свой окончательный заказ из нашего распределительного центра в апреле», — уточнили в компании, добавив, что её деятельность в России будет прекращена после продажи оставшейся на складах одежды.

Агентство выяснило, что поставки продолжались и в июле. В GAP объяснили, что часть партий задержалась из-за проблем с таможней во время транзита из Турции. Однако, в российских таможенных документах в качестве места транзита продукции GAP Турция не упоминается.

Ранее сообщалось, что, несмотря на приостановку работы магазинов в России, владелец Zara продолжает получать на свои товары необходимые для ввоза в страну декларации и сертификаты. Эксперты полагают, что разрешительная документация нужна компании для того, чтобы продавать свои товары через посредников или на маркетплейсах.

Gap
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