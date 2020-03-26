Gallery безвозмездно предоставил свои рекламные щиты для кампании против коронавируса

Оператор наружной рекламы Gallery стал активным участником всероссийской кампании по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. 24 марта по всей федеральной сети оператора стартовала кампания Коммуникационного центра Правительства РФ при Координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в поддержку информационного ресурса стопкоронавирус.рф и горячей линии.

Креативная часть и визуальные составляющие кампании были разработаны командой Коммуникационного центра и cтудией SHANDESIGN . В основе контента проекта — сообщения, доносящие до аудитории важность мер предосторожности: регулярно мыть руки, избегать рукопожатий, прикосновений к лицу и близкой дистанции с окружающими, оставаться дома и позаботиться о пожилых людях, которые находятся в особой группе риска.

Реализация проекта с привлечением ресурсов Outdoor ориентирована на решение сразу нескольких задач: изменить культуру поведения россиян в условиях пандемии коронавируса, снизить напряженность в обществе и грамотно информировать о рисках и значимости профилактики вируса.

Мария Комарова, генеральный директор Gallery: Понимая всю важность работы Коммуникационного центра и задачи оперативного информирования людей, мы сразу решили присоединиться к борьбе с COVID-19 и оперативно запустили поддержку этого проекта. Как крупнейший диджитальный оператор, мы понимаем, что наши главные преимущества — охват и скорость — являются в данной ситуации очень полезными инструментами в информировании населения России о правильной модели поведения и превентивных мерах в борьбе с распространением вируса. Сейчас важны быстрые действия и слаженная работа, чтобы преодолеть этот кризис.

В рамках кампании использовалась механика сall-to-action, основанная на ведущих подходах в борьбе с коронавирусной инфекцией во всем мире. Кампания стала составляющей интегрированной коммуникации на всех доступных типах носителей: видеоролики, аутдор, интегрированные спецпроекты в диджитал.