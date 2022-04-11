Операторы наружной рекламы Gallery и RGB Graphics объявили о партнёрстве

Московскому оператору наружной рекламы RGB Graphics партнёрство с федеральным оператором наружной рекламы Gallery принесет технологичность: programmatic-продажи рекламы по моделям аукциона и продажи по заранее оговоренным условиям и фиксированным ценам — guaranteed. Об этом Sostav рассказали представители компаний.

Они отметили, что операторы в рамках сотрудничества предложат рынку новые пакеты с размещением на Ленинградском шоссе, в аэропорту «Внуково» и только что открытом флагманском 3D-медиафасаде на Сущевском валу.

Павел Белянин, коммерческий директор Gallery: Мы являемся пионерами в сфере алгоритмических закупок и геолокационного таргетирования. Сотрудничество с RGB Graphics значительно расширяет возможности наших клиентов благодаря технологии 3D, которая позволяет поднять визуальное представление рекламируемого продукта на совершенно новый уровень.