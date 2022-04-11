Операторы наружной рекламы Gallery и RGB Graphics объявили о партнёрстве

Московскому оператору наружной рекламы RGB Graphics партнёрство с федеральным оператором наружной рекламы Gallery принесет технологичность: programmatic-продажи рекламы по моделям аукциона и продажи по заранее оговоренным условиям и фиксированным ценам — guaranteed. Об этом Sostav рассказали представители компаний.
Они отметили, что операторы в рамках сотрудничества предложат рынку новые пакеты с размещением на Ленинградском шоссе, в аэропорту «Внуково» и только что открытом флагманском 3D-медиафасаде на Сущевском валу.
Павел Белянин, коммерческий директор Gallery:
Мы являемся пионерами в сфере алгоритмических закупок и геолокационного таргетирования. Сотрудничество с RGB Graphics значительно расширяет возможности наших клиентов благодаря технологии 3D, которая позволяет поднять визуальное представление рекламируемого продукта на совершенно новый уровень.
Максим Мельников, генеральный директор RGB Graphics:
Наша компания молодая и амбициозная. Мы сразу сделали ставку на технологии и самые актуальные форматы в сфере digital advertising. За 3D-рекламой будущее. И мы вместе с Gallery и нашими клиентами уже там.
Быстрый экономический рост сейчас происходит за счет эксклюзивных по своей задумке и дизайну продуктов с высокой добавленной стоимостью. Наша компания идет в ногу со временем и понимает важность креативных решений: как удовольствие для потребителя и выгода для создателя. 3D-технологии сейчас очень востребованы в сфере digital advertising. Совместно с Gallery мы устраняем преграды на пути к творчеству для рекламодателей.