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18+
11.04.2022 в 10:00

Операторы наружной рекламы Gallery и RGB Graphics объявили о партнёрстве

Они вместе будут продавать медиафасады RGB Graphics

Московскому оператору наружной рекламы RGB Graphics партнёрство с федеральным оператором наружной рекламы Gallery принесет технологичность: programmatic-продажи рекламы по моделям аукциона и продажи по заранее оговоренным условиям и фиксированным ценам — guaranteed. Об этом Sostav рассказали представители компаний.

Они отметили, что операторы в рамках сотрудничества предложат рынку новые пакеты с размещением на Ленинградском шоссе, в аэропорту «Внуково» и только что открытом флагманском 3D-медиафасаде на Сущевском валу.

Павел Белянин, коммерческий директор Gallery:

Мы являемся пионерами в сфере алгоритмических закупок и геолокационного таргетирования. Сотрудничество с RGB Graphics значительно расширяет возможности наших клиентов благодаря технологии 3D, которая позволяет поднять визуальное представление рекламируемого продукта на совершенно новый уровень.

Максим Мельников, генеральный директор RGB Graphics:

Наша компания молодая и амбициозная. Мы сразу сделали ставку на технологии и самые актуальные форматы в сфере digital advertising. За 3D-рекламой будущее. И мы вместе с Gallery и нашими клиентами уже там.

Быстрый экономический рост сейчас происходит за счет эксклюзивных по своей задумке и дизайну продуктов с высокой добавленной стоимостью. Наша компания идет в ногу со временем и понимает важность креативных решений: как удовольствие для потребителя и выгода для создателя. 3D-технологии сейчас очень востребованы в сфере digital advertising. Совместно с Gallery мы устраняем преграды на пути к творчеству для рекламодателей.

Партнёрский материал
Gallery RGB Graphics
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