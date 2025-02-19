Галина Кардаева назначена директором по маркетингу «Гипер Ленты»

Розничная сеть «Лента» объявила о кадровых изменениях — директором по маркетингу формата «Гипер Лента» стала Галина Кардаева. Для компании это новая позиция, сообщили Sostav в ретейлере.

На новой должности Галина займется разработкой маркетинговой стратегии, операционным и торговым маркетингом формата. Эксперт также сосредоточится на развитии омниканального маркетинга в онлайне, включая диджитал, SMM, перформанс-маркетинг и контент.

В обязанности Галины Кардаевой войдет управление направлением CVM и жизненным циклом участников программы лояльности «Карта № 1». Кроме того, она продолжит реализовывать федеральные кросс-форматные маркетинговые коммуникации, управлять бренд-стратегией и медиапланированием.

Галина Кардаева имеет опыт работы в ретейле более 15 лет. В «Ленте» она работает с 2021 года, ранее занимала руководящие позиции в «Пятерочке» и «Ашане».