Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
iConText Group
for:what agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.02.2025 в 09:00

Галина Кардаева назначена директором по маркетингу «Гипер Ленты»

Она займется формированием маркетинговой стратегии, операционным и торговым маркетингом формата

1
Галина Кардаева

Розничная сеть «Лента» объявила о кадровых изменениях — директором по маркетингу формата «Гипер Лента» стала Галина Кардаева. Для компании это новая позиция, сообщили Sostav в ретейлере.

На новой должности Галина займется разработкой маркетинговой стратегии, операционным и торговым маркетингом формата. Эксперт также сосредоточится на развитии омниканального маркетинга в онлайне, включая диджитал, SMM, перформанс-маркетинг и контент.

В обязанности Галины Кардаевой войдет управление направлением CVM и жизненным циклом участников программы лояльности «Карта № 1». Кроме того, она продолжит реализовывать федеральные кросс-форматные маркетинговые коммуникации, управлять бренд-стратегией и медиапланированием.

Галина Кардаева имеет опыт работы в ретейле более 15 лет. В «Ленте» она работает с 2021 года, ранее занимала руководящие позиции в «Пятерочке» и «Ашане».

Лента Директор по маркетингу кадровые назначения Галина Кардаева «Гипер Лента» Кадры2025
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.