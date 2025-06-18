Fromtech провел ребрендинг

Российский разработчик голосовых технологий Fromtech представил новый визуальный стиль и философию бренда. Изменения символизируют переход к новой стадии зрелости — от технологического стартапа к стратегическому партнеру по цифровой трансформации, рассказали Sostav в компании.



Изменения связаны с развитием разработчмка — Fromtech выходит за рамки голосовых роботов, позиционируя себя как экосистему AI-решений: от генеративных ассистентов и TTS-технологий до платформы быстрой настройки ботов. Новый образ подчеркивает экспертность, технологичность и амбиции бренда, ориентированного на лидеров отрасли.

Новая концепция сочетает темную палитру, цифровые акценты и 3D-графику, отражающую дух времени. Бренд использует фантазийные образы устройств, которые рассказывают об эволюции голосовых технологий: от аналоговой телефонии до нейросетей. Пиксель в центре логотипа назван символом точности и цифрового интеллекта.

Ключевое сообщение бренда — «Fromtech. Когда технологии говорят» — отражает не только специализацию компании, но и ее философию: давать голос технологиям, которые действительно понимают бизнес. Цветовая палитра в глубоких темных тонах с яркими акцентами усиливает ощущение уверенности, технологичности и драйва.

Александр Глазунов, генеральный директор компании: Fromtech становится не только поставщиком ИТ-решений, но компанией-партнером, которая выстраивает долгосрочные крепкие отношения с заказчиками. Мы берем на себя ответственность за результат и действуем как визионеры в области AI-коммуникаций.



Александр Цепелев, технический директор:

Мы берем сложные технологии и превращаем их в понятные инструменты. Наша миссия — быстрая и эффективная доставка высоких технологий бизнесу. Сегодня big-tech продает компаниям и предпринимателям непонятные токены GenAI. В то время, как Fromtech создан для того, чтобы решать реальные бизнес-задачи при помощи создаваемых продуктов на базе этих технологий.

Ребрендинг затрагивает все уровни бренда — от логотипа до корпоративной культуры и клиентских коммуникаций. Fromtech ожидает, что обновление усилит позиции компании на российском рынке, поддержит выход в новые сегменты и укрепит доверие со стороны высокотехнологичных клиентов.

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