FreshID и Depot: свежесть от агрокомплекса «Иванисово», которую можно проверить

Можно ли проверить свежесть овощей прямо у полки? Агрокомплекс «Иванисово» разработал агротехнологию FreshID, которая позволяет проследить путь продукта от выращивания до магазина и узнать дату сбора, сорт и информацию о сборщике. Команда Depot разработала для нее бренд-платформу, фирменный стиль и концепт-дизайн упаковки сделав QR-код главным элементом навигации на упаковке. О том, как производственные процессы стали основой бренда, команда Depot рассказала Sostav.

Задача

Свежесть — главный аргумент в категории овощей. Но покупатель вынужден принимать его на веру: по упаковке сложно понять, где и как выращивали продукт, когда его собрали и какой путь он прошел до магазина. Получается, что основной критерий выбора одновременно остается самым недоказуемым.

Агрокомплекс «Иванисово» разработал агротехнологию FreshID. Однако одного QR-кода на упаковке было недостаточно, чтобы покупатель понял ее ценность. Перед Depot стояла задача превратить технологию в самостоятельный бренд и показать, какую пользу она дает человеку. Команде предстояло разработать бренд-платформу, фирменный стиль, концепт-дизайн упаковки и систему бренд-носителей FreshID.

Стратегический этап

Чтобы найти решение, мы начали с дебрифа клиента, а затем отправились на экскурсию по агрокомплексу, который оказался совсем не безликим производством. Здесь были свои герои, правила и даже чувство юмора. По территории ездил робот-уборщик Лена, из специальных домиков по расписанию вылетали на опыление шмели, а QR-коды на форме позволяли узнать сотрудников, которые собирают урожай. Рядом с инструкциями встречались небольшие напоминания об улыбках. Погружение в процессы помогло ответить на главный вопрос: как должна работать бренд-технология, чтобы изменить восприятие категории, а не стать еще одной цифровой функцией.

Исследование показало: заявления о свежести в категории редко подкрепляются возможностью проверить ее самостоятельно. Этот вывод стал отправной точкой для разработки бренд-платформы.

Позиционирование бренда

Так в основе бренд-платформы появилась идея «Свежесть в каждом шаге». Команда предложила говорить о свежести не как об отдельной характеристике продукта, а как о последовательности действий, которую можно проследить и подтвердить.

FreshID показывает человеку информацию о происхождении продукта, дате сбора, сорте и сборщике. Свежесть становится результатом конкретных процессов, а не рекламным обещанием на упаковке. Команда разработала образ агронома-инфлюенсера, который превращает сложные агротехнологии в увлекательные истории, а знакомство с продуктом — в небольшое образовательное путешествие.

Наблюдения за технологиями, людьми и внутренней культурой агрокомплекса легли в основу концепции AgroHype. Она представляет агрономию как современную и интересную отрасль, где используются роботы, цифровые системы, точные данные и необычные природные решения. Технологии, люди и даже шмели становятся участниками одного рассказа о создании продукта.

Мария Гельдт, стратег Depot: Один из самых важных моментов проекта случился, когда мы поняли: нам не нужно придумывать для «Иванисово» красивую историю — она уже существует внутри компании: в технологиях, отношении людей к работе, устройстве производства, роботах, шмелях и системах контроля. И свежесть здесь — не просто обещание, а естественное продолжение этой культуры. В категории овощей о свежести говорят все, но покупателю редко дают возможность убедиться в ней самостоятельно. Поэтому задача брендинга для нас была не в том, чтобы сочинить еще одну легенду или еще раз сказать «свежее», а в том, чтобы сделать реальную ценность компании видимой и, главное, проверяемой.

Разработка дизайн-системы

Эта идея легла в основу фирменного стиля FreshID. В категории овощей упаковка чаще обращается к образам природы, фермерства и ручного труда. Для FreshID такая эстетика не подходила.

Поэтому упаковку построили как интерфейс цифрового сервиса. QR-код не спрятали среди технической информации, а сделали главным элементом навигации FreshID. Яркие цветовые акценты привлекают внимание на полке, графические блоки распределяют данные, а стикеры и клеймы добавляют коммуникации живую интонацию.

Также команда разработала систему бренд-носителей для ретейла, диджитал-коммуникации и пространства агрокомплекса. В нее вошли решения для оформления формы сотрудников, линий грядок, домиков для шмелей и других элементов среды.

Результат

Depot разработало для технологии FreshID бренд-платформу, фирменный стиль и концепт-дизайн упаковки. FreshID делает путь продукта понятным для покупателя, а QR-код помогает познакомиться с людьми и процессами, стоящими за конкретной упаковкой, и самостоятельно проверить информацию о ее содержимом.

Андрей Фатуев, коммерческий директор агрокомплекса «Иванисово»: FreshID позволяет покупателю увидеть людей, которые создали продукт именно в этой упаковке: выращивали томаты или огурцы, собирали урожай и упаковывали его. Для нас это способ сделать производство открытым и показать, что за каждой упаковкой стоят конкретные сотрудники и их работа. Команда Depot помогла перевести эту технологическую идею в ясный визуальный язык и объединить FreshID, бренд «Иванисово» и упаковку в целостную систему.

«Иванисово» (клиент)

Генеральный директор: Константин Бандорин

Коммерческий директор: Андрей Фатуев

Руководитель отдела продаж: Ольга Гапоненко

Руководитель отдела ТМЦ: Эльвира Маннанова

Главный агроном: Евгений Сиднеев

Руководитель ИТ-отдела: Дмитрий Павлов

Руководитель отдела логистики: Юрий Харламов

Depot (агентство)

Директор по развитию и стратегии: Фархад Кучкаров

Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова

Директор по развитию нового бизнеса: Анастасия Харук

Креативный директор: Алексей Фадеев

Креативный директор направления FMCG: Елизавета Катанская

Креативный директор направления ID: Полина Сергеева

Арт-директора: Андрей Анисимов, Елена Ратнер, Ксения Рожнова

Стратег: Мария Гельдт

Маркетинговый аналитик: Алина Бурова

Дизайнеры: Алина Васильева, Павел Кабанов, Мария Белозёрова

Технический дизайнер: Светлана Родина

Копирайтер: Ханна Хмелева

Директор группы по работе с клиентами: Елена Кузьмина

Руководитель проектов: Ольга Месяцева

Пиар-менеджер: Стася Василенко

Управляющие партнеры: Алексей Андреев, Анна Луканина

Коммерческий директор: Анна Калиничева

Пиар-директор: Ирма Зуева