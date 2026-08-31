Франция вводит штрафы для брендов ультрабыстрой моды

С 1 сентября во Франции начнут действовать новые финансовые санкции для производителей и продавцов одежды, обуви и домашнего текстиля, работающих в сегменте «ультрабыстрой моды». Речь прежде всего о бизнесе, который регулярно выпускает большое количество новых моделей и при этом практически не предлагает покупателям возможностей для ремонта вещей, сообщает FashionNetwork.

Таким образом французские власти хотят замедлить перепроизводство одежды. Новый механизм будет работать через экологический сбор: чем активнее компания обновляет ассортимент и чем меньше внимания уделяет ремонту и продлению срока службы вещей, тем выше окажется ее платеж.

Сбор будут поступать в экоорганизацию Refashion, которая занимается дальнейшей судьбой текстиля после того, как он становится ненужным. Под действие закона попадут как французские производители, так и продавцы и импортеры, включая операторов онлайн-платформ.

В 2026 году дополнительный сбор составит от €0,25 до €12 за единицу товара. В дальнейшем ставки будут расти и к 2030 году достигнут €2,20−19,50 за вещь. Максимальный размер платежа не сможет превышать 50% стоимости товара без учета налогов. Одновременно компании с наиболее низкими экологическими показателями лишатся части существующих скидок на экологические взносы. Рынок подержанной одежды новые правила не затрагивают.

Кроме того, онлайн-платформы должны будут информировать потребителей о социальном и экологическом влиянии товаров и их доставки, а также стимулировать повторное использование и переработку одежды. Место производства товара должно быть указано тем же размером шрифта, что и его цена. Французские власти рассчитывают таким образом сделать экологические последствия покупки более очевидными для потребителя.

Ранее сообщалось, что Франция станет первой страной, которая запретит рекламу брендов ультрабыстрой моды. Сенат одобрил закон, предусматривающий ограничения на продвижение наиболее загрязняющих окружающую среду производителей одежды, включая Shein и Temu.