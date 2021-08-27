Forbes Media подтвердила выход на биржу с оценкой $630 млн

Forbes Global Media Holdings, выпускающая журнал Forbes, подтвердила свои планы по выходу на биржу. Медиаомпания не будет проводить IPO, а сольется со специализированной компанией Magnum Opus Acquisition Limited, которая уже присутствует на бирже. Сообщение опубликовано на сайте журнала.

Объединенная компания оценивается в $630 млн, возглавит ее менеджмент Forbes под руководством генерального директора Майка Федерла. Сделка была одобрена советом директоров обеих компаний и будет закрыта в конце 2021-го либо в начале 2022 года.

По собственным данным, бренд Forbes охватывает более 150 млн человек по всему миру и издается в 76 странах. С выходом на биржу компания получит средства для реализации своей цифровой стратегии, отмечает Федерле.

Ранее Bloomberg дважды сообщал о планах Forbes Media выйти на биржу: с оценкой $600 млн через объединение с GSV Asset Management и через слияние с Magnum Opus Acquisition — тогда собеседники издания оценили объдиненную компанию в $650 млн.