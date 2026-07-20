ФНС заблокировала счета Desport в 15 банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета сети спортивных магазинов Desport (бывший Decathlon) в 15 банках. Согласно системе информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС, налоговая задолженность АО «Октоблу» — юридического лица сети — составляет 21,3 млн рублей. Об этом сообщает Shopper’s.

Ограничения затронули счета компании в Сбербанке, ВТБ, «Меткомбанке», «МТС Банке», «ОТП Банке», «Совкомбанке», «WB Банке», «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке» и других кредитных организациях. Решение о блокировке приняла Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1.

Финансовые трудности компании подтверждаются и судебной статистикой. По данным «СПАРК-Интерфакса», с 2025 года к Desport было подано 228 исков на общую сумму 1,28 млрд рублей, а 13 кредиторов уведомили о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве. Кроме того, 7 июля сеть в четвертый раз за чуть более чем год сменила генерального директора — компанию возглавил Евгений Паршинцев.

Блокировка счетов может серьезно осложнить текущую деятельность ретейлера. Как отмечает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, такие меры приводят к «сужению платежной дисциплины», повышая риск накопления просроченной задолженности и появления новых судебных исков.

Руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова подчеркивает, что блокировка банковских счетов не считается форс-мажором и не освобождает компанию от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств. По ее словам, это также может привести к отказу контрагентов от дальнейшего сотрудничества.

Младший партнер и руководитель практики банкротства юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова считает, что блокировка счетов сразу в 15 банках создает высокий риск кассового разрыва, задержек выплаты заработной платы, арендных платежей и расчетов с поставщиками, даже если компания продолжает работать. Партнер OneStory Ольга Сумишевская полагает, что без значительных инвестиций Desport вряд ли сможет сохранить деятельность в прежнем формате.

Французская Decathlon прекратила поставки в Россию в 2022 году, после чего продала местный бизнес компании APM, развивающей по франшизе магазины Mango. На момент сделки сеть насчитывала 57 магазинов, однако сейчас на сайте Desport указано лишь 18 торговых точек. Если в 2021 году выручка АО «Октоблу» составляла 28 млрд рублей и компания была прибыльной, то по итогам 2025 года, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сократилась до 3,2 млрд рублей, а чистый убыток достиг 2,3 млрд рублей.