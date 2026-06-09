Кредиторы подали 13 заявлений о банкротстве сети Desport

Риски банкротства бренда спортивных товаров Desport, созданного на базе российских магазинов французской Decathlon, заметно усилились, сообщает «Коммерсантъ». С начала 2026 года 13 контрагентов заявили о намерении инициировать дела о несостоятельности ретейлера. Для сравнения: за весь 2025 год таких уведомлений было всего два.

Один из кредиторов — «Темпо Инвест», управляющий торговым комплексом «Охта Молл», сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Октоблу». Именно эта компания управляет сетью спортивной розницы.

Финансовые показатели спортивного ретейлера продолжают ухудшаться: в 2025 году выручка снизилась на 35,3% и составила 3,2 млрд руб., а чистый убыток достиг 2,3 млрд руб. Дополнительное давление формируют судебные претензии — более 150 исков на сумму свыше 1 млрд руб. за год против 18 дел с общей суммой претензий 92,3 млн руб. в 2024 году.

Операционная деятельность сети также столкнулась с перебоями: в мае 2026 года кассовые системы в магазинах не работали около двух недель, что фактически парализовало продажи значительной части ассортимента. Одновременно ретейлер поднял цены на маркетплейсах до заградительного уровня, что участники рынка связывают с попыткой компенсировать издержки на комиссии площадок.

На фоне накопленных проблем сеть сократила офлайн-присутствие. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс Карты», в девяти российских городах осталось 16 магазинов Desport. По оценкам экспертов, шансы на восстановление бизнеса остаются низкими, а для стабилизации компании потребуется пересмотр формата работы — от оптимизации торговых площадей до усиления онлайн-каналов и изменения ассортимента.