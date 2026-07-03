Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома

Flowwow объявил о запуске собственной торговой марки «Флаубокс», под которой компания начнет выпускать товары для дома и интерьера. Первым продуктом станут наборы для самостоятельного создания букетов. В комплект войдут свежие цветы, ваза, держатель, тубус, питательный раствор и инструкция по сборке, сообщают «Ведомости».

На старте продукция будет доступна только на платформе Flowwow и в фирменном магазине компании на Мясницкой улице. В дальнейшем маркетплейс рассматривает возможность расширения каналов продаж и выхода в другие офлайн-магазины. В компании рассчитывают, что новое направление сможет приносить около 9 млн руб. ежемесячного оборота. Если проект окажется успешным, компания намерена расширить линейку товаров для дома, включив в нее свечи, сухоцветы, интерьерные композиции и другие элементы декора.

Производство будет организовано совместно с партнерами: оптовые поставщики займутся поставками цветов, а продавцы — сборкой и реализацией готовых наборов. На первом этапе селлерам предложат восемь вариантов комплектации с возможностью адаптации под собственный ассортимент. При этом эксперты отмечают, что ключевой задачей для платформы станет обеспечение стабильного качества продукции.

Запуск собственного бренда в Flowwow объясняют ростом стоимости готовых цветочных композиций и стремлением предложить покупателям более доступный формат.

При этом эксперты считают, что спрос на наборы для самостоятельной сборки вряд ли сможет существенно изменить ситуацию на рынке, поскольку большинство клиентов по-прежнему предпочитают приобретать уже готовые букеты.

Напомним, в апреле Flowwow открыл первый офлайн-магазин в центре Москвы.