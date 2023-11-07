Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Технологии успеха
Брендинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2023 в 16:40

Hybrid запустил CMP-платформу для автоматизации создания рекламных материалов

Проект получил название Flamp. Его возглавил Алексей Петровых

Hybrid объявил о запуске CMP-платформы Flamp для автоматизации создания рекламных материалов. Как рассказали Sostav в компании, она позволит пользователям масштабировать задачи диджитал-маркетинга по созданию креативов для рекламных кампаний и повысить общий ROMI интерактивных размещений. Проект возглавил Алексей Петровых.

«Flamp даёт возможность пользователю не просто разрабатывать креативы с помощью полноценного конструктора, но и автоматизировать создание ресайзов, согласовывать и вносить правки и финально выгружать во все известные рекламные платформы с учётом их технических требований», — указали в Hybrid, добавив, что пользователи Figma оценят возможность импорта мастер-креатива в рабочее пространство Flamp с последующей анимацией на основе готовых пресетов.

Новая платформа использует генератор ресайзов баннеров, построенный на основе дерева шаблонов. Кроме того, сейчас в работу сервиса интегрируется нейросеть. С согласия пользователя она анализирует креатив и собирает данные о проектах. После этого нейросеть сопоставит его с брендбуком клиента и предложит несколько вариантов шаблонов в рамках гайдлайна.

В Hybrid отмечают, что Flamp подходит для рекламных агентств, инхаус-команд на стороне рекламодателей и фрилансеров. Она в том числе используется для реализации цифровой наружной рекламы — ролики создаются внутри платформы. Некоторые агентства стали использовать сервис для маркировки креативов.

платформа Hybrid CMP Flamp
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.