Hybrid запустил CMP-платформу для автоматизации создания рекламных материалов

Hybrid объявил о запуске CMP-платформы Flamp для автоматизации создания рекламных материалов. Как рассказали Sostav в компании, она позволит пользователям масштабировать задачи диджитал-маркетинга по созданию креативов для рекламных кампаний и повысить общий ROMI интерактивных размещений. Проект возглавил Алексей Петровых.

«Flamp даёт возможность пользователю не просто разрабатывать креативы с помощью полноценного конструктора, но и автоматизировать создание ресайзов, согласовывать и вносить правки и финально выгружать во все известные рекламные платформы с учётом их технических требований», — указали в Hybrid, добавив, что пользователи Figma оценят возможность импорта мастер-креатива в рабочее пространство Flamp с последующей анимацией на основе готовых пресетов.

Новая платформа использует генератор ресайзов баннеров, построенный на основе дерева шаблонов. Кроме того, сейчас в работу сервиса интегрируется нейросеть. С согласия пользователя она анализирует креатив и собирает данные о проектах. После этого нейросеть сопоставит его с брендбуком клиента и предложит несколько вариантов шаблонов в рамках гайдлайна.

В Hybrid отмечают, что Flamp подходит для рекламных агентств, инхаус-команд на стороне рекламодателей и фрилансеров. Она в том числе используется для реализации цифровой наружной рекламы — ролики создаются внутри платформы. Некоторые агентства стали использовать сервис для маркировки креативов.