OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни»

Брендинговое и коммуникационное агентство OTVETDESIGN представило детали работы над обновлением фирменного стиля производителя детского питания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). Проект изначально начинался с редизайна логотипа, однако в процессе оказалось, что бренду требуется комплексное обновление, охватывающее все визуальные коммуникации.

Новый логотип сохранил ключевой графический элемент в виде сердца, но приобрел «более минималистичный и плавный вид».

Фирменная палитра бренда теперь четко разграничивает направления ESG-деятельности компании. Бежевый цвет символизирует благотворительные инициативы, фиолетовый — волонтерские проекты, зеленый — экологические акции, а розовый — спортивное движение.

«Такое решение помогает доносить важность и многообразие проектов бренда внутри компании, позволяя сотрудникам почувствовать свою причастность к чему-то большему», — отмечают авторы проекта.

Особое место в айдентике занимает фирменный элемент — лоза, символизирующая непрерывное развитие компании. Лоза подвижна и гибка, адаптируется под разные форматы бренд-коммуникации. Дополнительной декоративной деталью используется листочек, на основе которого строится бесшовный паттерн. Элемент используется в роли контейнера для фотографий или текста при создании контента.

Новый визуальный язык дополняется лаконичной и функциональной иконографикой. Разработанные пиктограммы применяются в digital-среде, презентациях, а также в системе навигации: фирменные цвета и иконки помогают интуитивно ориентироваться в пространстве и материалах компании.

Для поддержания целостного образа бренда подготовлены шаблоны для рассылок и социальных сетей. Они упрощают внутреннюю коммуникацию и показывают масштаб деятельности компании.