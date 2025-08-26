Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 11:15

OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни»

Нововведения подчеркивают ценности бренда и направления его социальной и экологической деятельности

1

Брендинговое и коммуникационное агентство OTVETDESIGN представило детали работы над обновлением фирменного стиля производителя детского питания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). Проект изначально начинался с редизайна логотипа, однако в процессе оказалось, что бренду требуется комплексное обновление, охватывающее все визуальные коммуникации.

Новый логотип сохранил ключевой графический элемент в виде сердца, но приобрел «более минималистичный и плавный вид».

Фирменная палитра бренда теперь четко разграничивает направления ESG-деятельности компании. Бежевый цвет символизирует благотворительные инициативы, фиолетовый — волонтерские проекты, зеленый — экологические акции, а розовый — спортивное движение.

«Такое решение помогает доносить важность и многообразие проектов бренда внутри компании, позволяя сотрудникам почувствовать свою причастность к чему-то большему», — отмечают авторы проекта.

Особое место в айдентике занимает фирменный элемент — лоза, символизирующая непрерывное развитие компании. Лоза подвижна и гибка, адаптируется под разные форматы бренд-коммуникации. Дополнительной декоративной деталью используется листочек, на основе которого строится бесшовный паттерн. Элемент используется в роли контейнера для фотографий или текста при создании контента.

OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни» OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни» OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни» OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни» OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни» OTVETDESIGN раскрыл детали обновления фирменного стиля производителя «ФрутоНяни»

Новый визуальный язык дополняется лаконичной и функциональной иконографикой. Разработанные пиктограммы применяются в digital-среде, презентациях, а также в системе навигации: фирменные цвета и иконки помогают интуитивно ориентироваться в пространстве и материалах компании.

Для поддержания целостного образа бренда подготовлены шаблоны для рассылок и социальных сетей. Они упрощают внутреннюю коммуникацию и показывают масштаб деятельности компании.

ФрутоНяня Прогресс :OTVETDESIGN
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.