Минкультуры отзывает из проката фильмы частных киностудий с пропагандой ЛГБТ

Министерство культуры России отзывает выданные прокатные удостоверения на фильмы, нарушающие законодательно установленный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры Надежду Преподобную.

«Мы не будем давать прокатное удостоверение [фильмам с пропагандой ЛГБТ, снятым на частные средства]. Или будем его отзывать, если, к примеру, речь идёт о том, что уже сейчас выдано. Мы много уже отзываем, эта работа ведётся, просто мы её не выпячиваем», — отметила Преподобная на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассмотрели подготовленный ко второму чтению законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Преподобная подчеркнула, что Минкультуры не будет оказывать поддержку таким проектам, претендующим на госфинансирование: «Мы так или иначе при отборе проектов получаем полное содержание о том, что там будет внутри. Соответственно, таким проектам будет отказываться».

Кроме того, заместитель министра культуры подтвердила готовность ведомства приступить к реализации закона с 1 января в случае его принятия. «Мы не видим со своей позиции таких сложностей, с которыми мы могли бы столкнуться. Естественно, мы понимали, что закон вступит в силу фактически с момента опубликования. Мы из этого исходили, поэтому готовы», — пояснила Преподобная.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и поправки в КоАП РФ. Согласно документам, штрафы вводятся за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Кроме того, законопроектом предлагается запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе.