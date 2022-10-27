Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и поправки в КоАП РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Согласно принятому в первом чтении пакету законопроектов, штрафы вводятся за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Кроме того, документами предлагается запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе.

Также вводится запрет на пропаганду педофилии и распространение среди детей информации, которая вызовет у них желание сменить пол.

Ответственность за ЛГБТ-пропаганду для граждан составит до 400 тыс. руб., для юридических лиц — до 5 млн руб., за пропаганду педофилии — от 1 млн руб. до 10 млн руб.

Сейчас ответственность предусмотрена только за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. В законопроекте существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить, убрав из неё уточнение, что штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

«Специальная военная операция проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три». И это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом, где формируется сознание превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендерности как индивидуализирующего фактора», — написал Хинштейн в Telegram.

Ранее Sostav разбирался, какие изменения в законе «О рекламе» повлечёт за собой новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.