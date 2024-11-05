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05.11.2024 в 16:05

Фиксики прокатились на «Тройке»

В Москве появились тематические транспортные карты с изображением героев популярной франшизы

Московский метрополитен выпустил лимитированную серию тематических карт «Тройка» с изображением героев мультсериала «Фиксики».

В линейке представлены шесть вариантов дизайна с изображениями основных персонажей мультфильма — Нолика, Симки, Файера, Игрека, Верты и Шпули.

Приобрести карты «Тройка» с героями «Фиксиков» можно на стойках «Живое общение» на станциях столичного метро, во флагманских магазинах на «Маяковской» и «Трубной», а также в интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries.

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:

В 2025 году у фиксиков — юбилей. Проекту исполняется 15 лет. Это знаковое событие для нас и для фанатов сериала, для которых эти маленькие изобретатели стали неотъемлемой частью их детства. Для всех, кто неравнодушен к проекту, мы решили не ждать следующего года и вместе с Департаментом транспорта Москвы выпустить карту «Тройка» с любимыми героями.

Фиксики — маленькие трудолюбивые существа, живущие внутри техники и незаметно ее ремонтирующие. Анимационная франшиза в формате edutainment (обучение через развлечение) состоит из пяти сезонов сериала (более 240 эпизодов) и двух полнометражных фильмов. В 2025 году проект будет отмечать 15-летие. С 2020 года «Фиксиками» владеет группа компаний «Рики», а производством занимается студия «Аэроплан».

Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на платформах VOD по всему миру свыше 25 млрд. На прошлой неделе МТС купила у ГК «Рики» права на использование образов основных персонажей «Фиксиков». Герои могут использоваться в качестве диджитал-маскотов для продвижения и индивидуализации детских цифровых сервисов экосистемы. Сделка рассчитана на три года начиная с 2025-го.

Фиксики Фиксики тройка
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