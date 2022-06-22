Фестиваль нового дизайна «Среда 2022» представил состав жюри

Председатель жюри фестиваля нового дизайна «Среда 2022» Анастасия Третьякова, управляющий креативный директор Depot, собрала судейскую команду, которая будет оценивать работы в этом году.
Состав жюри фестиваля нового дизайна «Среда 2022»
Гатис Розенфелдс, исполнительный и креативный директор Tribe Riga agency (Рига, Латвия):
Для меня большая честь быть частью большого жюри фестиваля нового дизайна «Среда 2022» и оценивать талантливые работы, которые меняют мышление и создают общение, которое затрагивает сердца людей и заставляет их влюбляться. Дизайн — это ценность, и в наш век он занимает все больше и больше жизненного пространства.
Я считаю, что «Среда» — один из самых уникальных фестивалей, он формирует тренды в дизайне и акцентирует нужный вектор. Он наглядно демонстрирует, что дизайн может изменять мир и делать окружающую нас среду более понятной, красивой и инновационной.
Желаю, чтобы дизайн был человечнее и не терял человечности в век технологий. И, самое главное, дизайн не должен быть искусственным, он должен формировать историю и важно, чтобы он был в контексте эпохи. Фестивалю нового дизайна «Среда» удаётся и это.
Марьям Ахунова, управляющий креативный директор в Grape (Москва, Россия):
Мне всегда казалось, что «Среда» — строгий фестиваль. Строгий и справедливый. Но и окружающую визуальную среду вокруг нас не поменяешь в лучшую сторону, если не давать рынку чёткие сигналы: «Вот это — хорошо!».
Поэтому я всегда с большим интересом наблюдала не только за поданными проектами, но и за конкретными персоналиями, как жюрящими, так и выигрывающими. Признаюсь, что это практически единственный фестиваль, после которого я остаюсь со списочком новых имён, с которыми хотелось бы поработать в будущем.
Катя Колотилова, руководитель направления ритейл-дизайна в LINII (Москва, Россия)
Фестиваль — это в первую очередь про объединение, нежели про соревнование. У «Среды» важная миссия объединения творческих профессионалов в комьюнити для формирования качественной (осмысленной и эстетичной) визуальной среды, которая, я убеждена, влияет на людей, их настроения, предпочтения, отношения и общество в целом.
Быть в жюри фестиваля нового дизайна «Среда» для меня — это возможность принять участие в формировании этой среды в новой, ещё более ответственной роли, взглянуть на творческий процесс со стороны и открыть для себя в нём что-то новое. А ещё это, конечно, крутой визуальный опыт.
- Тимур Бурбаев, арт-директор, промышленный дизайнер, «Студия Артемия Лебедева» (Москва, Россия)
- Юрий Гордон, дизайнер, художник, студия Letterhead (Москва, Россия)
- Полина Загуменова, ведущий дизайнер в дизайн-бюро «Щука» (Москва, Россия)
Лидия Капыш, дизайн-директор в The Clients (Москва, Россия)
- Ира Коротич, независимый арт-директор (Москва, Россия)
- Линда Косичкина, арт-директор в ONY (Москва, Россия)
- Анвар Курбанов, арт-директор в Repina branding (Москва, Россия)
- Ольга Кутовая, арт-директор в Dotorg branding & digital (Москва, Россия)
- Артур Лебсак, дизайн-директор в Mission:Luna (Москва, Россия)
- Катя Мушкина, арт-директор в Katya Mushkina studio, преподаватель (Москва, Россия)
- Дмитрий Пёрышков, креативный директор в DDVB (Москва, Россия)
- Миля Птицына, дизайнер, арт-директор (Москва, Россия)
- Марьям Степанян, арт-директор в Backbone branding, иллюстратор (Ереван, Армения)
- Филипп Третьяков, креативный директор, партнёр в ESH gruppa (Москва, Россия)
- Олег Чулаков, основатель и CEO в Oleg Chulakov studio (Ростов-на-Дону, Россия)
Как отметили организаторы, этот состав жюри будет оценивать заявки во всех номинациях фестиваля нового дизайна «Среда 2022», кроме шрифтовых номинаций. Номинации «Тиражный шрифт» и «Заказной шрифт» будет оценивать специальное шрифтовое жюри.
Кроме того, в 2022 году организаторы «Среды» сформировали «Открытое жюри», состоящее из 100 человек, в которое могли войти все желающие. Оно приступит к оценке присланных работ уже 29 июня — жюри не дублирует функции основного жюри. По результатам решения «Открытого жюри» будут вручаться отдельные награды во всех номинациях фестиваля нового дизайна «Среда 2022».
Ранее фестиваль нового дизайна «Среда 2022» представил фирменный стиль, в основе визуальной концепции — исторический момент и отражение насущного.