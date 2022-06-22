Фестиваль нового дизайна «Среда 2022» представил состав жюри

Гатис Розенфелдс, исполнительный и креативный директор Tribe Riga agency (Рига, Латвия):

Для меня большая честь быть частью большого жюри фестиваля нового дизайна «Среда 2022» и оценивать талантливые работы, которые меняют мышление и создают общение, которое затрагивает сердца людей и заставляет их влюбляться. Дизайн — это ценность, и в наш век он занимает все больше и больше жизненного пространства.

Я считаю, что «Среда» — один из самых уникальных фестивалей, он формирует тренды в дизайне и акцентирует нужный вектор. Он наглядно демонстрирует, что дизайн может изменять мир и делать окружающую нас среду более понятной, красивой и инновационной.

Желаю, чтобы дизайн был человечнее и не терял человечности в век технологий. И, самое главное, дизайн не должен быть искусственным, он должен формировать историю и важно, чтобы он был в контексте эпохи. Фестивалю нового дизайна «Среда» удаётся и это.