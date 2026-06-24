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24.06.2026 в 10:50

Владелец фешен-бренда Sarto Reale решил обанкротить бизнес

Причина — кассовый разрыв

Сеть магазинов мужской одежды Sarto Reale столкнулась с длительным кассовым разрывом и намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Арендодатели компании заняли жесткую позицию относительно снижения ставок аренды торговых площадей. Это привело к увеличению доли этих затрат в обороте Sarto Reale.

«С учетом принятого в 2023 году решения о расширении нашей сети и последующей стагнации экономики, мы не успели окупить вложенные инвестиции и оказались структурно перегружены издержками масштабирования и кредитной нагрузкой», — рассказал изданию гендиректор и владелец Sarto Reale Михаил Протчев.

Предприниматель приобрел права на бренд Sarto Reale в 2005 году. Сеть насчитывает 12 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В 2025 году выручка операционного юрлица Sarto Reale — ООО «Сарто Реале» — снизилась в три раза по сравнению с 2024 годом, до 113,7 млн руб. Чистая прибыль сократилась почти в четыре раза, до 9,1 млн руб.

Банкротство Sarto Reale
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