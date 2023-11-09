Почти треть россиян едят фастфуд каждую неделю

29% россиян обедают фастфудом каждую неделю. 25% опрошенных ходят в рестораны быстрого питания не более одного раза в месяц, 17% — два-три раза в месяц. Об этом пишет Retail со ссылкой на данные исследования «Авито Работы» и «Бургер Кинга».

Чаще фастфуд на обед выбирает молодёжь. Так, больше четырёх раз в месяц ходят в рестораны быстрого питания 40% респондентов 18−24 лет. Среди людей в возрасте 35−44 лет таких 28%.

65% россиян готовы потратить на фастфуд не больше 400 руб. 22% могут выложить за обед от 400 до 600 руб.

Чаще всего обедают фастфудом жители Красноярска (51%), Ростова-на-Дону (43%), Новосибирска (39%), Москвы (37%) и Нижнего Новгорода (35%). Реже всего — опрошенные, проживающие в Омске (36%), Самаре (31%) и Перми (29%).

Заплатить за обед в ресторане быстрого питания не больше 400 руб. готовы жители Воронежа (73%), Челябинска (73%), Омска (72%) и Перми (68%). Выложить больше указанной суммы согласны опрошенные из Красноярска (47%), Самары и Москвы (по 46%), Новосибирска и Санкт-Петербурга (по 44%).

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить рекламу фастфуда и газировки. Мера поможет решить вопрос ожирения.