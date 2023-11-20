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20.11.2023 в 12:16

ФАС возбудила дело против «Яндекса» за недостоверную рекламу

Компания указывала в рекламе подписки более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности

ФАС России возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства. Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ФАС поступила жалоба на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс», где указывалась цена услуги со скидкой 44%. При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю отказали в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги.

Ведомство оценит, нарушает ли реклама «Яндекса» законодательство. В случае установления вины интернет-компании грозит ответственность.

В июле петербургское УФАС возбудило два дела против «Яндекса» из-за рекламы БАДов. Компании грозит штраф до 500 тыс. руб. В сентябре сообщалось, что нижегородское УФАС возбудит дело против «Яндекса» также из-за рекламы БАД.

Яндекс ФАС России Закон о рекламе
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