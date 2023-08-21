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18+
21.08.2023 в 12:35

«Яндексу» грозит штраф до 500 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

Ранее Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении компании

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Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) установило, что «Яндекс» нарушил закон о рекламе. Ранее против компании возбудили дело из-за ненадлежащей рекламы. Компании грозит штраф до 500 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В УФАС напомнили, что реклама биологических активных добавок (БАД), согласно российскому законодательству, должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством.

В рамках рассмотрения дела ведомство установило, что создание рекламных публикаций и управление ими на сервисе «Яндекс Директ» осуществляется в соответствии с установленными правилами. Согласно правилам, «Яндекс» обязался самостоятельно включать в рекламные публикации предупреждение. Однако такое предупреждение в рекламе отсутствовало, поэтому её признали ненадлежащей. «Яндексу» выдано предписание. Компании грозит штраф до 500 тыс. руб. по статье 14.3 КоАП РФ.

В конце июля Санкт-Петербургское УФАС возбудило два дела в отношении «Яндекса» из-за ненадлежащей рекламы. В управление поступили заявления о рекламе БАДов без предупреждений, что товар не является лекарственным средством. В обоих случаях рекламораспространителем выступал «Яндекс». Тогда в пресс-службе «Яндекса» Sostav заявили, что не комментируют ситуацию.

Яндекс
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