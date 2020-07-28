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28.07.2020 в 17:20

ФАС вынесла предупреждение «Райффайзенбанку» из-за рекламы кэшбэка

Банк предлагал кэшбэк в 1,5% по картам без ограничений

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение «Райффайзенбанку» из-за рекламы кэшбэка, информация о котором вводила в заблуждение пользователей. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

ФАС нашла у «Райффайзенбанка» признаки нарушения антимонопольного законодательства. На сайте и в рекламе банк предлагал карты с кэшбэком в размере 1,5% и обещал каждый месяц возвращать деньги с покупки без ограничений, пояснили в службе. Однако в правилах программ лояльности прописаны полные условия, по которым начисляется кэшбэк, в том числе и ограничения.

Некоторым операциям, по которым банк не производит возврат средств, присвоены специальные МСС-коды, но большинство клиентов их не различает и не знает, как они применяются, говорят в ФАС.

Ольга Сергеева, начальник управления контроля финансовых рынков ФАС:

Конкуренция банков должна происходить за счет привлечения потребителей хорошими условиями и качеством обслуживания, а не за счет введения граждан в заблуждение о своих продуктах. Подобное поведение не только нарушает конкурентную среду на рынке и наносит убытки добросовестным кредитным организациям и потребителям, но и снижает доверие к банковской системе в такой сложный для страны, в том числе с экономической точки зрения, период.

«Райффайзенбанк» обязан устранить нарушения в течение 30 дней, добавили в ФАС. В кредитной организации пока не комментировали сообщение ведомства.

ФАС Райффайзенбанк
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