ФАС встала на сторону поставщиков в споре с ретейлерами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала поставщиков в споре с крупнейшими торговыми сетями, указав на недопустимость включения в контракты условий о компенсации недополученной прибыли ретейлеров и возможности установления бессрочных промоцен. Регулятор подчеркнул, что такие положения противоречат закону о торговле и создают неравные условия для участников рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, ФАС направила предупредительные письма федеральным ретейлерам с требованием добровольно скорректировать договорные практики и отчитаться об изменениях до 27 марта. Ведомство призвало отказаться от условий, предусматривающих гарантирование доходности сетей, а также от механизмов штрафов и скидок, компенсирующих недостижение финансовых показателей.

Поводом для вмешательства стали обращения отраслевых объединений производителей продуктов питания, которые указали на рост давления со стороны розницы при заключении контрактов на 2026 год. По их данным, включение дополнительных финансовых обязательств увеличивает издержки поставщиков и может привести к сокращению ассортимента.

В службе отметили, что прибыль от реализации товара после перехода права собственности к ретейлеру не может регулироваться поставщиком. Кроме того, совокупные выплаты поставщиков в пользу сетей ограничены законом на уровне 5%, включая логистику, продвижение и штрафы. Нарушение этого порога может рассматриваться как превышение допустимого вознаграждения.

ФАС поддержала поставщиков и в вопросе проведения промоакций. По данным регулятора, производители указывали на практику, при которой отдельные торговые сети самостоятельно продлевают действие специальных закупочных цен. В службе подчеркнули, что промоакции предполагают временное и согласованное сторонами снижение стоимости товаров. Одностороннее изменение сроков таких акций либо закрепление их неопределенной продолжительности может быть квалифицировано как создание дискриминационных условий и ограничение доступа поставщиков на рынок.