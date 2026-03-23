Пищевики просят ФАС оценить практики ретейлеров в отношении поставщиков

Производители продуктов питания направили обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить действия ретейлеров на соответствие антимонопольному законодательству. Инициаторами выступили отраслевые объединения, включая Национальный союз хлебопечения, Рыбный союз, «Союзнапитков» и «Руспродсоюз». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Регулятор подтвердил изданию получение письма и заявил, что рассмотрит его в установленном порядке.

По данным «Ъ», ключевые разногласия возникли в ходе переговоров о контрактах на 2026 год. Ретейлеры настаивают на включении в соглашения условий, гарантирующих им определенный уровень доходности, а также механизмов компенсации в случае недостижения целевых показателей. Поставщики, в свою очередь, указывают на невозможность контролировать розничные цены после отгрузки продукции.

Дополнительным инструментом давления, по мнению производителей, становится риск сокращения ассортимента при отказе от предложенных условий. При этом уровень требуемой доходности в отдельных категориях может достигать значительных значений, что усложняет выполнение обязательств. Участники рынка подчеркивают, что ценообразование в рознице все чаще определяется алгоритмами, ориентированными на конкуренцию и потребительский спрос.

Еще одним предметом спора стало изменение условий проведения промоакций. Производители заявляют о случаях, когда ретейлеры ограничивают их возможность устанавливать сроки действия скидок, что фактически делает акционные цены бессрочными. Такая практика, по оценкам отраслевых объединений, нарушает баланс интересов сторон и снижает предсказуемость продаж.



Эксперты не исключают, что действия торговых сетей могут быть квалифицированы как навязывание невыгодных условий договора. В случае выявления нарушений ФАС вправе применить штрафные санкции или выдать предписания. Участники рынка также предупреждают о потенциальных рисках роста цен, особенно в сегменте социально значимых товаров с низкой маржинальностью.