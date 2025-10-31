Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.10.2025 в 13:45

ФАС возбудила дело в отношении ПСБ из-за рекламы кешбэка

В частности, в ролике не говорилось об ограничении максимального размера кешбэка в рублях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Промсвязьбанка» (ПСБ) из-за рекламного ролика о 25%-м кешбэке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В телерекламе сообщалось о начислении 25%-ого кешбэка новым клиентам ПСБ, но не указывалось, что его максимальный размер в рублях ограничен. Также в ролике говорилось, что дебетовая карта ПСБ является лучшей и бесплатной навсегда. При этом объективные критерии сравнения перечислены не были. Текст дополнительных условий показывался в нескольких поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого промежутка времени.

В ФАС заявили, что все это не позволило россиянам получить данные, нужные для осознанного выбора финансовых услуг. Также действия банка могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

Если ФАС установит вину банка, то применит к нему меры административного воздействия.

В марте ФАС оштрафовала ПСБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты.

ФАС Реклама ПСБ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.