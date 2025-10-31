ФАС возбудила дело в отношении ПСБ из-за рекламы кешбэка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Промсвязьбанка» (ПСБ) из-за рекламного ролика о 25%-м кешбэке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В телерекламе сообщалось о начислении 25%-ого кешбэка новым клиентам ПСБ, но не указывалось, что его максимальный размер в рублях ограничен. Также в ролике говорилось, что дебетовая карта ПСБ является лучшей и бесплатной навсегда. При этом объективные критерии сравнения перечислены не были. Текст дополнительных условий показывался в нескольких поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого промежутка времени.

В ФАС заявили, что все это не позволило россиянам получить данные, нужные для осознанного выбора финансовых услуг. Также действия банка могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

Если ФАС установит вину банка, то применит к нему меры административного воздействия.

В марте ФАС оштрафовала ПСБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты.