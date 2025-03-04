ФАС оштрафовала ПСБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Промсвязьбанк» (ПСБ) за размещение ненадлежащей рекламы своей кредитной карты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сумму штрафа там не раскрыли.

Реклама, размещенная на динамической конструкции в Москве, содержала информацию о 101-м дне обслуживания и снятия наличных без процентов. Однако уточняющие сведения были прописаны мелким шрифтом и демонстрировались в поясняющей сноске в течение короткого времени.

В ФАС посчитали, что это нарушает права потребителей, так как не позволяет им получить полную информацию для осознанного выбора финансовой услуги.

17 февраля сообщалось, что ФАС признала ненадлежащей данную рекламу кредитной карты ПСБ и выдала организации предписание об устранении нарушения закона «О рекламе».