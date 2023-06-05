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05.06.2023 в 09:00

ФАС проверит торговые сети на завышение стоимости молочных товаров

Об этом ведомство попросили депутаты комитета Госдумы по по аграрным вопросам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговые сети на завышение стоимости молочной продукции после обращения первых зампредов комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова и Олега Нилова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, в своём обращении депутаты указывают на резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками — на 15−20%. Однако, по их словам, в торговых сетях сохраняются наценки на молочку от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100−150%. В результате — цена на сырьё падает, а стоимость продукции для потребителей растёт, подчёркивают парламентарии.

В антимонопольной службе заявили изданию, что по обращению депутатов «проводится работа».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке писали, что в марте — апреле 2023-го производители молочки увеличили объём продукции, которую они предлагают для реализации торговым сетям по промоакциям. Информацию изданию подтвердили представители крупных ритейлеров — «Верного» и «Магнита». Сейчас по отдельным позициям до 80% товара продаётся со скидками, заверил сотрудник крупного молочного производителя.

Один из источников издания отмечал, что увеличить количество промоакций производителям позволяет снижение цен на сырое молоко. В мае его стоимость упала ниже 30 руб. за 1 кг, говорил источник в одном из переработчиков. Согласно данным Росстата, стоимость сырья уменьшилась в марте на 1% до 34,3 руб. за 1 кг по сравнению с февралём.

Согласно данным NielsenIQ, к маю группа молочных продуктов стала крупнейшим сегментом на онлайн-рынке товаров повседневного спроса (FMCG), опередив прежнего лидера — группу товаров для животных. На долю молочных продуктов приходится более 16,1% онлайн-продаж в денежном выражении.

ФАС молочные товары продукция из молока
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