ФАС признала телерекламу «Альфа-Банка» о дебетовой карте ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала телевизионную рекламу «Альфа-Банка» ненадлежащей и выдала кредитной организации предписание об устранении нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

В ролике говорилось о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты «Альфа-Банка» в любых банкоматах. Текст дополнительных условий давался в сноске мелким шрифтом в течение короткого промежутка времени. В видео не сообщалось, что беспроцентные операции могли совершаться только через банкоматы «Альфа-Банка» и его банков-партнеров.

ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка». Ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушения закона «О рекламе». Поводом стало обращение клиента, усомнившегося в достоверности слогана «Оплачивайте любые квитанции за секунду — с умной камерой от "Альфа-Банка"».