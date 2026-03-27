ФАС выдала предупреждение «Ростагрокомплексу» из-за сырков «Б.Ю. Александров»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании «Ростагрокомплекс» после выявления признаков недобросовестной конкуренции. Поводом стало обращение правообладателя товарных знаков «Александров К.Б.». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Заявитель пожаловался, что «Ростагрокомплекс» направил торговым сетям письма с требованиями прекратить реализацию его продукции, обвинив в незаконном использовании товарного знака «Б.Ю. Александров».

По данным реестра товарных знаков, лицензионный договор на использование знака был расторгнут в 2022 году, а продукция выведена из оборота в 2023 году. Таким образом, утверждения «Ростагрокомплекса» признаны недостоверными.

ФАС потребовала от компании прекратить распространение некорректной информации, отозвать письма и опровергнуть сведения. В случае невыполнения ведомство может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В конце 2025 года «Ростагрокомплекс» инициировал очередное судебное разбирательство, пытаясь вернуть права на выпуск глазированных сырков под брендом «Б. Ю. Александров». Компания обратилась с иском о заключении договора к наследникам сооснователя бренда Бориса Александрова.

Бренд глазированных сырков «Б. Ю. Александров» существует с 1999 года и был создан предпринимателем Борисом Александровым, который умер от коронавируса в ноябре 2020 года. Незадолго до смерти он передал дочери Екатерине Александровой права на несколько товарных знаков, включая «Б. Ю. Александров».

После смерти основателя бренд использовался «Ростагрокомплексом» по лицензионным договорам, предполагавшим выплату 10% от выручки. Однако в 2022 году Екатерина Александрова отозвала права на бренд, после чего выпуск продукции под маркой был прекращен, а компания провела ребрендинг линейки.