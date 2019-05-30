ФАС оценит обоснованность роста цен на билеты в плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в ФАС с просьбой оценить обоснованность роста цен на билеты в плацкарт по отдельным направлениям, сообщают «Известия». Стоимость выросла для билетов на июнь и июль.

Больше всего подорожали билеты направлений Москва—Калининград (+100%, 4021 руб.), Москва—Адлер (+97%, 4143 руб.) и Новосибирск—Томск (+93%, 1507 руб.). Меньше всего подорожали направления Москва — Санкт-Петербург, Смоленск и Псков — 65−68%.

В Федеральной пассажирской компании рост цен отрицают, ссылаясь на то, что стоимость проезда в плацкартах и общих вагонах регулируется государством. Разницу в цене объяснили сезонной индексацией тарифов и скидочными акциями.

Эксперты полагают, что повышение регулируемых государством тарифов является нарушением порядка ценообразования. Если ФАС подтвердит этот факт в ходе проверки, должностным лицам компании может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей и штраф самой компании в двукратном размере излишне полученной выручки.