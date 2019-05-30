Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.05.2019 в 09:30

ФАС оценит обоснованность роста цен на билеты в плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров указало на рост цен на 65-100%

Depositphotos

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в ФАС с просьбой оценить обоснованность роста цен на билеты в плацкарт по отдельным направлениям, сообщают «Известия». Стоимость выросла для билетов на июнь и июль.

Больше всего подорожали билеты направлений Москва—Калининград (+100%, 4021 руб.), Москва—Адлер (+97%, 4143 руб.) и Новосибирск—Томск (+93%, 1507 руб.). Меньше всего подорожали направления Москва — Санкт-Петербург, Смоленск и Псков — 65−68%.

В Федеральной пассажирской компании рост цен отрицают, ссылаясь на то, что стоимость проезда в плацкартах и общих вагонах регулируется государством. Разницу в цене объяснили сезонной индексацией тарифов и скидочными акциями.

Эксперты полагают, что повышение регулируемых государством тарифов является нарушением порядка ценообразования. Если ФАС подтвердит этот факт в ходе проверки, должностным лицам компании может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей и штраф самой компании в двукратном размере излишне полученной выручки.

Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.