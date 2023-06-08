Продажи 10 крупнейших фармдистрибьюторов в России упали на 11% в первом квартале

Общий объём продаж 10 крупнейших фармдистрибьюторов снизился на 11,2% год к году в первом квартале 2023-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчёты IQVIA. Объём продаж в деньгах аналитики не назвали, но пояснили, что на долю этих игроков приходится 69,7% всего рынка.

По данным DSM Group, на которые ссылается издание, в первом квартале совокупный объём рынка составил 663 млрд руб. — снижение на 12% год к году. По оценкам аналитиков AlphaRM, падение составило 6% — до 559 млрд руб.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, рекордные показатели прошлого года — один из основных факторов общего падения оборота фармрынка в денежном выражении в январе — марте 2023-го. Тогда рост обеспечивали как ажиотажный спрос марта, так и сохранявшаяся борьба с COVID-19, отметил эксперт.

По данным IQVIA, лидером падения в первом квартале оказался «Р-Фарм». Валовые продажи компании сократились на 43,7% год к году. Шуляк предположил, что продажи у компании могли снизиться, потому что ранее она поставляла в больших объёмах препараты от COVID-19.

Лидером по объёму валовых продаж стал «Протек» с долей на рынке в 13%, год к году показатель сократился на 6,6%, зафиксировали в IQVIA. Но гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский не считает этот спад серьёзным. Глава компании связывает его с высокой базой прошлого года и сильной конкуренцией. В апреле — мае компания видит рост продаж, добавил он.

По итогам первого квартала валовые продажи увеличились у «Фармимэкса» (на 40,3% год к году) и «Ирвина» (на 22,6%). «Ирвин» нарастил объёмы выигранных аукционов по госзакупкам лекарств, пояснил гендиректор компании Михаил Степанов. По его словам, дистрибьютор продолжит фокусироваться на поставках по федеральным программам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, орфанных препаратов.

По данным ЦРПТ, в целом по России продажи лекарств в первом квартале 2023-го составили 1,45 млрд упаковок суммарной стоимостью 297 млрд руб. К аналогичному периоду прошлого года показатели выросли на 5% и 3% соответственно.

В DSM Group также сообщили о сокращении оборота аптечного рынка в первом квартале на 18% год к году до 419 млрд руб. Однако эти показатели могут включать в себя также БАДы, медицинские изделия и прочие товары. Нелекарственный ассортимент формирует 12−17% продаж крупнейших дистрибьюторов, пояснили в IQVIA.

Ранее DSM Group зафиксировала падение онлайн-продаж лекарств на 9% год к году за первые четыре месяца текущего года. Показатель составил 69,9 млрд руб.