Фармацевтический рынок России вырос на 13%

Российская фармацевтическая отрасль по итогам 2025 года продемонстрировала заметный рост: объем рынка увеличился на 13,6% и достиг 3,1 трлн руб. Об этом сообщил Денис Мантуров на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет «Коммерсант».

По словам Мантурова, значительную часть рынка формируют государственные закупки лекарств, на которые приходится почти треть общего объема. При этом сегмент госзакупок продолжает стабильно расширяться, показывая рост более чем на 10% ежегодно. Динамика отражает усилия по увеличению финансирования отрасли.

Отдельное внимание в ходе заседания уделили борьбе с фальсифицированной продукцией. Как отметил Мантуров, за последние пять лет проблему поддельных лекарств удалось практически полностью решить — во многом благодаря внедрению системы обязательной маркировки. В настоящее время доля фальсификата на рынке оценивается всего в 0,01%, что является минимальным показателем.

Тем не менее, ряд вопросов в отрасли все еще требует дополнительного регулирования. В частности, речь идет о необходимости усиления контроля за онлайн-продажами медицинских изделий и блокировки сайтов, распространяющих некачественную продукцию.

Напомним, в 2024 году российский фармрынок вырос на 10,5% и достиг 2,85 трлн руб. Но главное — не в объеме, а в источниках роста: коммерческий сектор прибавил 13,8%, превысив 1,6 трлн руб. Госзакупки выросли всего на 2,6%, до 819 млрд.