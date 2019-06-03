Фарма и дискаунтеры названы самыми быстрорастущими сегментами российского ритейла

Темпы роста выручки крупнейших в России продуктовых ритейлеров в 2018 году оказались не столь высокими, как в предыдущие годы. При этом хороший рост выручки показали аптечные сети. Схожая динамика прослеживается и в таких сегментах, как дискаунтеры и магазины малых форматов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline Retail Russia Top-100.

Самыми быстрорастущими ритейлерами по показателям выручки по итогам 2018 года оказались Ozon (76,6%; 35,5 млрд рублей без НДС), Wildberries (74,3%; 94,2 млрд рублей), «ВкусВилл» (66,2%; 54,6 млрд рублей) и самарская фармацевтическая компания «Вита» (54,1%; 29,3 млрд рублей).

У X5 Retail Group этот показатель по итогам прошлого года составил 18,3% (в 2017 году — 25,3%). У «Магнита» в прошлом году рост составил 8,2% (в 2017 году — 6,4%). В то же время в абсолютном выражении выручка этих компаний остается пока недосягаемой для других ритейлеров: Х5 по итогам 2018 года получила 1,53 трлн рублей, «Магнит» — 1,23 трлн рублей.

Отрицательную динамику среди продуктовых ритейлеров показали «О'кей», Auchan, Metro, а также новосибирская сеть «Холидей». Ситуация уже стала критической для компании, в марте она признана банкротом. Среди онлайн-ритейлеров серьезное падение доходов в прошлом году, на пике корпоративного конфликта, зафиксировано у «Юлмарта» — на 41%, до 14,5 млрд рублей.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает такие тенденции 2018 года в розничной торговле, как, например, рост выручки аптечных сетей, вызванный консолидацией в сегменте. Это происходит на фоне общего замедления роста отрасли. Однако по итогам 2019 года динамика сократится и у них из-за усиления конкуренции, снижения покупательской способности и ужесточения требований со стороны дистрибьюторов.

«Потенциал консолидации на фармрынке еще не исчерпан, и выход «Магнита» в сегмент это наглядно показывает. «Магнит», вероятно, станет одним из драйверов в дальнейших поглощениях», — отмечает Бурмистров.

Кроме того, сейчас в крупных городах заметен переток покупателей в супермаркеты и дискаунтеры, которые стали альтернативой гипермаркетам, а также к покупкам онлайн. Снижение реальных доходов населения позволяет дискаунтерам по типу Fix Price и «Светофора» традиционно удерживать свои позиции.

Еще один тренд — бум магазинов малых форматов. В этой нише по-прежнему работает много несетевых операторов. Так, «Бристоль» и «Красное & белое» расширят географию и обеспечат присутствие во каждом регионе России, а «ВкусВилл» — во всех крупнейших городах. И именно эти сети останутся основными драйверами развития малых форматов, считает эксперт.