МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh световой инсталляцией 

Стриминговый сервис МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh Phrequency световой инсталляцией в арт-центре «Поле», сообщили Sostav в пресс-службе сервиса.
На следующий день после музыкального релиза на фасаде культурного пространства появился обратный отсчёт, а на пути к зданию — расклейка. В 22:00 таймер сменился проекцией образов по мотивам Phrequency. Авторы инсталляции взяли за основу метафору о поиске внутреннего света. На фасаде «Поля» было написано: «Ответы всегда внутри, но как их искать, если там темно?».
Состав творческой группы:
Команда МТС Music:
Светлана Панкратова, руководитель маркетинга
Виктория Шмелева, менеджер по маркетингу
Василий Конад, менеджер по маркетингу