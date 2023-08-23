МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh световой инсталляцией 

Стриминговый сервис МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh Phrequency световой инсталляцией в арт-центре «Поле», сообщили Sostav в пресс-службе сервиса.

На следующий день после музыкального релиза на фасаде культурного пространства появился обратный отсчёт, а на пути к зданию — расклейка. В 22:00 таймер сменился проекцией образов по мотивам Phrequency. Авторы инсталляции взяли за основу метафору о поиске внутреннего света. На фасаде «Поля» было написано: «Ответы всегда внутри, но как их искать, если там темно?».

Состав творческой группы:

Команда МТС Music:

Светлана Панкратова, руководитель маркетинга

Виктория Шмелева, менеджер по маркетингу

Василий Конад, менеджер по маркетингу