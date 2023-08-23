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23.08.2023 в 13:00

МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh световой инсталляцией 

Проекция, посвящённая сборнику композиций, была показана в арт-центре «Поле»

Стриминговый сервис МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh Phrequency световой инсталляцией в арт-центре «Поле», сообщили Sostav в пресс-службе сервиса.

На следующий день после музыкального релиза на фасаде культурного пространства появился обратный отсчёт, а на пути к зданию — расклейка. В 22:00 таймер сменился проекцией образов по мотивам Phrequency. Авторы инсталляции взяли за основу метафору о поиске внутреннего света. На фасаде «Поля» было написано: «Ответы всегда внутри, но как их искать, если там темно?».

МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh световой инсталляцией  МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh световой инсталляцией  МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh световой инсталляцией  МТС Music отметил новый музыкальный релиз Pharaoh световой инсталляцией 

Состав творческой группы:

Команда МТС Music:

Светлана Панкратова, руководитель маркетинга

Виктория Шмелева, менеджер по маркетингу

Василий Конад, менеджер по маркетингу

МТС Music
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