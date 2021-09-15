Facebook завела «белый список» аккаунтов

Facebook позволяет миллионам аккаунтов не соблюдать правила соцсети. Компания составила «белый список», куда входят знаменитости и VIP-персоны. Его мониторит специальная система, дающая им послабления, выяснило издание The Wall Street Journal.

Система получила название XCheck и подразумевает ручную модерацию постов сотрудниками Facebook. По данным газеты, в 2020 году аккаунтов, проверяемых данной системой, было порядка 6 млн. Это страницы топовых блогеров, журналистов, политиков, кинозвезд, телеведущих и ученых. В случае обнаружения в их сообщениях информации, противоречащей правилам сети, им давались сутки на ее удаление. При этом в отношении обычных пользователей соцсеть незамедлительно применяет жесткие меры.

Так, например, в 2019 году бразильский футболист Неймар смог опубликовать фотографии обнаженной женщины, которая обвиняла его в изнасиловании. Этот пост увидели десятки миллионов его подписчиков до того, как контент был удален. Таким же образом аккаунты из «белого списка» делились запретными для других категорий пользователей заявлениями.

После разоблачения системы выборочной модерации представитель Facebook Энди Стоун признал критику XCheck справедливой, но отметил, что система использовалась только в особых случаях и сейчас компания работает над отказом от политики «белых списков». Однако документы, изученные WSJ свидетельствуют о том, что число участников постоянно увеличивается.

В августе Facebook заявила, что собирается продолжить снижение количества политического контента в новостной ленте. В ряде стран будет введено ограничение числа публикаций на политические темы, при их отборе соцсеть опирается на отрицательные отзывы пользователей.