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01.09.2021 в 11:20

Facebook снизит количество политического контента в ленте новостей

Ограничение может ударить по новостным изданиям

Facebook собирается продолжить снижение количества политического контента в новостной ленте. При этом соцсеть будет опираться на отрицательные отзывы пользователей, сообщает компания в своем блоге.

В ряде стран будет введено ограничение числа публикаций на политические темы — лимит уже запустился в тестовом режиме в США, Канаде, Бразилии и Индонезии, а теперь список пополнится Испанией, Швецией, Ирландией и Коста-Рикой.

При этом нововведения могут сократить посещаемость новостных ресурсов, которые пишут о политике. При этом цель компании — сделать взаимодействие пользователей менее политизированным. В Facebook заявили, что политический контент составляет только 6% материалов на платформе, однако точных критериев такого контента нет.

В июле Facebook начала тестировать новые подсказки: пользователи могут сообщить, что столкнулись с экстремистским контентом в соцсети. Предупреждения перенаправляют пользователей на ресурсы по борьбе с радикальными группами и психологической поддержке тех, кто в них участвовал.

Также Facebook опубликовала отчет о самом просматриваемом контенте за второй квартал 2021 года. При этом аналогичный отчет за первый квартал компания отложила. Самым просматриваемым по итогам периода материалом стала публикация с заголовком: «A healthy doctor died two weeks after getting a COVID-19 vaccine; CDC is investigating why» («Здоровый доктор умер через две недели после вакцинации от COVID-19; CDC выясняет почему»).

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