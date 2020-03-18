Facebook выделила $100 млн на поддержку малого бизнеса

Социальная сеть Facebook объявила, что поддержит пострадавший из-за вспышки коронавируса нового типа малый бизнес с помощью грантов и рекламных кредитов, об этом сообщается на сайте соцсети. На решение проблем малого бизнеса компания выделила $100 млн.

На получение помощи могут рассчитывать до 30 тыс. предприятий в 30 странах мира, где есть Facebook. Позднее соцсеть представит более подробный список, меры начнут действовать в течение ближайших недель.

Поддержка поможет:

сохранить рабочую силу"

возместить расходы на аренду;

связаться с потенциальными клиентами;

покрыть операционные расходы.

Недавно социальные сети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверные сообщения о распространении коронавируса, после обращения Генпрокуратуры РФ. Она нашла в этих социальных сетях ложные сообщения об огромном количестве зараженных в стране и быстром распространении инфекции.