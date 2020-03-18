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18+
18.03.2020 в 11:40

Facebook выделила $100 млн на поддержку малого бизнеса

Гранты предназначены для поддержки предприятий в условиях пандемии коронавируса

Социальная сеть Facebook объявила, что поддержит пострадавший из-за вспышки коронавируса нового типа малый бизнес с помощью грантов и рекламных кредитов, об этом сообщается на сайте соцсети. На решение проблем малого бизнеса компания выделила $100 млн.

На получение помощи могут рассчитывать до 30 тыс. предприятий в 30 странах мира, где есть Facebook. Позднее соцсеть представит более подробный список, меры начнут действовать в течение ближайших недель.

Поддержка поможет:

  • сохранить рабочую силу"
  • возместить расходы на аренду;
  • связаться с потенциальными клиентами;
  • покрыть операционные расходы.

Недавно социальные сети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверные сообщения о распространении коронавируса, после обращения Генпрокуратуры РФ. Она нашла в этих социальных сетях ложные сообщения об огромном количестве зараженных в стране и быстром распространении инфекции.

Facebook Коронавирус
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