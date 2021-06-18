Facebook запустил рекламу в сервисе коротких видео Instagram Reels

Facebook запустил рекламу в своем сервисе коротких видео Instagram Reels. Промо-публикации будут появляться периодически в промежутках между роликами пользователей — это будут полноэкранные и вертикальные видео длительностью до 30 секунд, сообщает CNBC.

Разработчики посчитали, что сервис готов к запуску рекламы. В апреле 2021 года рекламу в Instagram Reels тестировали в Индии, Бразилии, Германии и Австралии на примере брендов: BMW, Louis Vuitton, Netflix и Uber.

При том, что Instagram экспериментирует с площадками для рекламы, материнская компания Facebook уже является одной из самых крупных платформ для рекламодателей. По данным eMarketer, в 2021 году на Facebook будет приходиться почти четверть мировых расходов на цифровую рекламу.

Ранее компания Facebook объявила о начале тестирования показов рекламы в гарнитурах виртуальной реальности Oculus. Первая реклама в VR-гарнитурах появится шутере Blaston от Resolution Games.