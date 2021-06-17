Facebook будет транслировать рекламу в VR-гарнитурах

Компания Facebook объявила о начале тестирования показов рекламы в гарнитурах виртуальной реальности Oculus. Первая реклама в VR-гарнитурах появится шутере Blaston от Resolution Games.

В ближайшие недели рекламные материалы также начнут появляться в двух других играх для гарнитур Oculus. Реклама в VR-гарнитурах не будет основываться на каких-либо данных, хранящихся локально на них, и будет следовать общим рекламным принципам Facebook, предоставляя те же способы управления, что и в соцсетях. В частности, пользователям разрешат скрывать определенный тип рекламы или определенных рекламодателей.

С помощью рекламы компания хочет привлечь больше людей в виртуальную реальность, продвигая лучший потребительский опыт. Кроме того, реклама в VR-гарнитурах даст разработчикам новые способы получения дохода, а самой компании позволит заметно увеличить объемы своей выручки, 97% которой генерируют именно доходы от рекламы.

Facebook представила очки виртуальной реальности Oculus Quest, которые дадут возможность пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него, как в реальности, еще в 2018 году. Они определяют положение человека в пространстве, а также позволяют пользователям взаимодействовать с объектами вокруг.