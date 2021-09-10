Facebook разрешила разместить сексистскую рекламу вакансий

Facebook обвинили в разрешении сексистской рекламы вакансий. Группа Global Witness провела эксперимент: она отправила в Facebook два объявления о вакансиях и попросила не показывать одно женщинам, а другое — людям старше 55 лет. Площадка приняла условия размещения, сообщает BBC.

При этом для размещения Global Witness должна была поставить отметку о том, что реклама не дискриминирует никакую социальную группу. Объявления были сняты рекламодателем до публикации.

Также расследование группы показало: 96% людей, которым показывались объявления с вакансиями о работе механиком, были мужчинами, 95% видевших объявления о наборе медсестер (слово nurse в английском языке обозначает медсестру и медбрата независимо от пола — прим. Sostav) были женщинами. Также 75% тех, кому показывалась реклама вакансий пилотов были мужчинами, а 77% видевших вакансии психологов — женщинами.

Global Witness обратилась в Комиссию по вопросам равенства в Великобритании, сообщив, что сама система Facebook является дискриминационной и не работает в соответствии с законами о равенстве.

Ранее искусственный интеллект соцсети Facebook пометил видео с темнокожими мужчинами, размещенное в профиле издания Daily Mail, как ролик «О приматах». Администрации соцсети пришлось извиниться за данный инцидент.