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10.09.2021 в 11:25

Facebook разрешила разместить сексистскую рекламу вакансий

Компанию обвинили в дискриминации пользователей из-за алгоритма показа объявлений

Facebook обвинили в разрешении сексистской рекламы вакансий. Группа Global Witness провела эксперимент: она отправила в Facebook два объявления о вакансиях и попросила не показывать одно женщинам, а другое — людям старше 55 лет. Площадка приняла условия размещения, сообщает BBC.

При этом для размещения Global Witness должна была поставить отметку о том, что реклама не дискриминирует никакую социальную группу. Объявления были сняты рекламодателем до публикации.

Также расследование группы показало: 96% людей, которым показывались объявления с вакансиями о работе механиком, были мужчинами, 95% видевших объявления о наборе медсестер (слово nurse в английском языке обозначает медсестру и медбрата независимо от пола — прим. Sostav) были женщинами. Также 75% тех, кому показывалась реклама вакансий пилотов были мужчинами, а 77% видевших вакансии психологов — женщинами.

Global Witness обратилась в Комиссию по вопросам равенства в Великобритании, сообщив, что сама система Facebook является дискриминационной и не работает в соответствии с законами о равенстве.

Ранее искусственный интеллект соцсети Facebook пометил видео с темнокожими мужчинами, размещенное в профиле издания Daily Mail, как ролик «О приматах». Администрации соцсети пришлось извиниться за данный инцидент.

Facebook Global Witness
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