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18+
06.09.2021 в 06:50

Facebook извинилась за пометку «О приматах» в видео с темнокожими

Компания заявила, что ИИ несовершенен и нуждается в доработке

Искусственный интеллект соцсети Facebook пометил видео с темнокожими мужчинами, размещенное в профиле издания Daily Mail, как ролик «О приматах». Администрации соцсети пришлось извиниться за данный инцидент, сообщает New York Times со ссылкой на заявление компании.

Видео появилось в соцсети в июле прошлого года. На нем запечатлена стычка темнокожих и белых жителей с полицейскими. Во время просмотра ролика соцсеть предлагала пользователям «продолжить смотреть видео о приматах». При этом видео никак не связано с обезьянами.

Facebook принесла извинения за допущенную ошибку. В компании отметили, что изучат функции рекомендаций, чтобы такие ситуации не возникали в дальнейшем.

Дэни Левер, пресс-секретарь Facebook:

Несмотря на то что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы признаем, что он несовершенен и предстоит еще много работы по его улучшению. Приносим свои извинения всем, кто мог видеть эти оскорбительные рекомендации.

Ранее бренд Aunt Jemima («Тетя Джемайма») сменил название и дизайн после того, как подвергся критике за использование расистских стереотипов. Прошлым летом из-за этого пострадали еще несколько продовольственных брендов, в том числе Eskimo Pie и Uncle Ben's.

Facebook Расизм
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