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05.08.2019 в 16:15

Facebook хочет сделать более очевидной связь Instagram и WhatsApp с ней

В названии сервисов добавится приписка, что они от Facebook

Компания Facebook планирует добавить свое имя в названия таких сервисов, как Instagram и WhatsApp, сообщает издание Bloomberg.

Как сообщила представитель компании, Facebook хочет более четко обозначить продукты и услуги, которые созданы корпорацией. Как отмечает представитель корпорации, изменения будут видны на иконках приложений для iOS и Android, а также в самих магазинах.

Между тем, издание считает этот шаг сомнительным. Журналисты обратили внимание на то, что все указанные приложения были созданы за пределами Facebook. Тем более, у них очень отличается корпоративная культура, и за счет этого они в конечном итоге и находят своего пользователя. При этом, оба создателя сервисов ушли из Facebook еще в 2018 году.

Между тем, в Forbes уже заметили изменения в Instagram. В разделе «Настройки» в самом низу страницы появилась приписка «Instagram от Facebook».

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