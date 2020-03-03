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03.03.2020 в 10:05

Facebook анонсировала запуск обновленного приложения Messenger

Компания позаботилась о более быстрой загрузке приложения

Компания Facebook объявила о запуске более легкой в обращении и оптимизированной версии приложения Messenger, сообщается на официальном сайте Facebook.

Это Project LightSpeed, работа над которым началась после запуска четвертой версии приложения. Разработчики пообещали, что новая версия открывается и загружается намного быстрее, чем предыдущая.

В обновленном приложении также была оптимизирована функция списка контактов. Раньше у нее было 40 версий, которые теперь заменит одна. Кроме того, теперь приложение занимает меньше оперативной памяти мобильного устройства без ущерба для скорости работы.

Недавно Facebook собиралась ужесточить правила в отношении рекламных объявлений, которые касаются коронавируса. Публикации, которые обещают лекарство от нового вируса, а также призывают пользователя как можно скорее заказать то или иное средство, будут блокироваться. Компания также заявила, что будет удалять фейковые сообщения о коронавирусе, если они могут подвергнуть людей риску.

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