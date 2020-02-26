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26.02.2020 в 11:55

Facebook начал бороться с дезинформацией о лечении коронавируса в рекламе

Реклама, в которой говорится, что то или иное лекарство способно вылечить коронавирус, будет блокироваться

Facebook собирается ужесточить правила в отношении рекламных объявлений, которые касаются коронавируса, сообщает издание Business Insider. Публикации, которые обещают лекарство от нового вируса, а также призывают пользователя как можно скорее заказать то или иное средство, будут блокироваться. Компания также заявила, что будет удалять фейковые сообщения о коронавирусе, если они могут подвергнуть людей риску.

На данный момент известно о 80 тыс. заразившихся коронавирусом, почти 3 тыс. человек погибли от него. Эпицентром эпидемии стал китайский город Ухань, случаи заражения зафиксированы по всему миру: в Китае, Японии, США, Австралии, России и других. Пока официально не существует эффективного лекарства или вакцины против этой болезни.

Бренды и технологические компании вынуждены приостанавливать производства и закрывать магазины в Китае, чтобы не подвергать своих сотрудников опасности. Недавно Samsung остановила работу завода Samsung Electronics, который находится в городе Куми южнокорейской провинции Северный Кенсан. Причиной этого стал подтвержденный случай заболевания у 20-летней сотрудницы производственной линии.

В России ФАС возбудила дело после изучения рекламы противовирусного препарата «Арбидол». В рекламных роликах, которые распространялись в эфире радиостанций «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио» в январе говорилось об эффективности данного препарата против коронавируса.

Facebook Коронавирус
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