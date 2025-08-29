Sostav.ru

29.08.2025 в 14:40

Фабрика в Узбекистане начала выпуск одежды под брендом H&M

Предприятие будет экспортировать продукцию в страны Азии, Ближнего Востока и Россию

2

В Ферганской области на востоке Узбекистана текстильная фабрика Innovative Apparel начала шить одежду на заказ для бренда H&M. Об этом сообщает областная администрация.

Предприятие создано в сотрудничестве со Шри-Ланкой. Производимая продукция будет поставляться в Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Пакистан, Киргизию и Россию.

По данным властей, уже заключены первые контракты с торговыми компаниями, работающими под брендом H&M, и началось выполнение заказов.

Текстильная отрасль обеспечивает 3% экономики Узбекистана и 14% промышленного производства. Власти страны делают ставку на расширение экспорта готовой продукции.

Ранее президент республики Шавкат Мирзиеев поручил развивать сотрудничество с мировыми торговыми брендами с оборотом более $1 млрд, и усилить выход узбекского текстиля на рынки Европы и США.

H&M Узбекистан
