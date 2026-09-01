Европейские компании сохранили лидерство по выручке среди иностранного бизнеса в России

Европейские компании сохранили лидерство по объему выручки среди иностранных фирм, работающих в России. В 2025 году на них пришлось 51% совокупной выручки бизнеса с иностранным участием — 5,3 трлн из 10,32 трлн рублей, говорится в исследовании СПАРК «От офшоров к новым хабам: как меняется карта иностранного капитала в России». Данные приводят «Ведомости».

При этом европейские корпорации составляют 43% от общего числа российских организаций, где доля иностранных владельцев превышает 50%. «Ядро» присутствия европейского бизнеса формируют компании из Германии, Франции и Нидерландов.

На азиатские компании в 2025 году пришлось около 22% совокупной выручки иностранного бизнеса, или 2,3 трлн рублей. При этом их доля в общем числе компаний составляет лишь 13%. Крупнейшим игроком в этом сегменте остается Китай — на китайский бизнес пришлось 1,2 трлн рублей выручки.

Еще 11% доходов приходится на компании с Ближнего Востока. В числе наиболее заметных участников аналитики выделяют Турцию и ОАЭ. Турецкий бизнес представлен прежде всего в строительстве и легкой промышленности, а компании из ОАЭ — в логистике, торговле и инвестициях.

Американский бизнес демонстрирует значительно более скромные показатели. В России сохранили присутствие 196 компаний из США, на которые в 2025 году пришлось 87,5 млрд рублей, или 0,8% совокупной выручки иностранного бизнеса.

За последние 10 лет число зарубежных совладельцев — юридических лиц сократилось более чем в пять раз: с 118 456 в 2015 году до 21 234 в первом полугодии 2026 года. По оценке аналитиков, это свидетельствует не только о количественном сокращении присутствия иностранного капитала, но и о его структурной перестройке: в частности, уходят офшорно-холдинговые схемы, использовавшиеся для финансовых потоков и налоговой оптимизации.

Основными сферами присутствия иностранного капитала остаются оптовая торговля, недвижимость, IT и профессиональные услуги. На оптовых трейдеров приходится 30,2% компаний и почти 40% совокупной выручки — 4,03 трлн рублей. Среди других крупных отраслей — пищевая промышленность (909 млрд рублей), производство стройматериалов (201,7 млрд), химическая промышленность (196,4 млрд) и металлообработка (157,4 млрд рублей).

Географически иностранный бизнес сосредоточен преимущественно в крупнейших деловых центрах страны. Более 73% компаний зарегистрированы в Москве и Московской области, на которые приходится свыше 77% совокупной выручки, а также в Санкт-Петербурге.

Аналитики СПАРК использовали данные «СПАРК-Интерфакс», ЕГРЮЛ, ФНС и Росстата и учитывали российские компании, где совокупная доля иностранных юридических лиц превышает 50%. Финансовые показатели рассчитывались на основе отчетности по РСБУ.

Ранее в Rusprofile подсчитали, что почти треть действующих иностранных компаний в России приходится на бизнес с учредителями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).