Ведущие «Европы Плюс» найдут в Черногории ингредиенты для мороженого «Чистой линии»

Ведущие популярного утреннего радиошоу «Бригада У» на Джем, Вэл и Вики вместе победители розыгрыша «В поисках вкуса» 20 июня отправятся в недельное путешествие в Черногорию, чтобы найти там экзотические ингредиенты и создать мороженое, которое еще никто не пробовал.

Передвигаясь на самолете, автомобиле, яхте и пешком, исследователи каждый день в прямом эфире будут рассказывать о своих приключениях и необычных компонентах для мороженого. «В поисках вкуса» они преодолеют горные пики и узкие каньоны, древние крепости и современные города, густые леса, быстрые реки, глубокие озера, пиратские бухты и даже выйдут в открытое море.

Присоединиться к команде «Европы Плюс» сможет каждый, кто заполнил заявку на сайте. До 17 июня претенденты примут участие в розыгрыше, по его итогам «Бригада У» выберет двух слушателей, которые отправятся с ними в экспедицию.

Новый вкус мороженого представят 26 июня, после чего лимитированная партия десерта поступит в открытую продажу. А 28 июня ведущие «Бригады У» поделятся впечатлениями от поездки и эмоциями по поводу новоизобретенного мороженого.

«Бригада У» регулярно удивляет своих поклонников оригинальными экспериментами. В феврале 2020 года Джем, Вэл и Вики провели эфир со Шпицбергена — самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. Это достижение зафиксировали специалисты знаменитой Книги «Гиннес. Мировые рекорды». А в декабре 2020-го они поднялись на самую высокую гору Европы Эльбрус и «разбудили» Россию, находясь на высоте более 4200 метров.