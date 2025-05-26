Бренд TEНA сменит название на Somfort к концу 2025 года

Компания «ЭвоКом» объявила о постепенной смене названия бренда средств при недержании TEНA на Somfort. В апреле на упаковках продукции появилось новое наименование в сочетании с прежним дизайном. Полный переход на бренд Somfort планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новое название Somfort объединяет два ключевых понятия: в переводе с английского soft — "мягкий", а comfort — "комфорт"», — уточнили в «ЭвоКом».

В апреле 2025-го Роспатент зарегистрировал на «ЭвоКом» товарный знак — логотип Somfort.

Артем Лебедев, генеральный директор ООО «ЭвоКом»: Бренд Somfort транслирует потребителям свою суть: мягкую заботу и комфорт в решении деликатных вопросов гигиены.

В марте «ЭвоКом» заявила, что перезапустит свой бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa. Продукция будет выходить под брендом Zemma. Обновленный логотип и дизайн будут представлены позднее.

Ранее продажей продукции брендов Zewa, Libresse, Tork и TENA на российском рынке занималась шведская компания Essity. В апреле 2022 года она объявила о своем уходе из России, после чего было принято решение о локализации производства этих товаров.